SWIFT-code van Central Bank of Bolivia in Bolivia

De belangrijkste SWIFT-code voor Central Bank of Bolivia in Bolivia is BCEBBOLPXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bolivia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Central Bank of Bolivia in Bolivia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BCEBBOLPXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.