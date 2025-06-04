SWIFT-code van Banco Nacional de Bolivia in Bolivia

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Nacional de Bolivia in Bolivia is BNBOBOLXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bolivia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Nacional de Bolivia in Bolivia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BNBOBOLXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.