SWIFT-code van Banco Union in Bolivia

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Union in Bolivia is BAUNBO22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bolivia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Union in Bolivia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BAUNBO22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.