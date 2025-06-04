SWIFT-code van Druk PNB in Bhutan

De belangrijkste SWIFT-code voor Druk PNB in Bhutan is PUNBBTBTXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bhutan en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Druk PNB in Bhutan en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van PUNBBTBTXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.