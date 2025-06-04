SWIFT-code van HSBC Bermuda in Bermuda

De belangrijkste SWIFT-code voor HSBC Bermuda in Bermuda is BBDABMHMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bermuda en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij HSBC Bermuda in Bermuda en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BBDABMHMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.