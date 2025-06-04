SWIFT-code van Clarien in Bermuda

De belangrijkste SWIFT-code voor Clarien in Bermuda is CAGPBMHMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bermuda en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Clarien in Bermuda en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CAGPBMHMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.