SWIFT-code van Butterfield in Bermuda

De belangrijkste SWIFT-code voor Butterfield in Bermuda is BNTBBMHMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bermuda en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Butterfield in Bermuda en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BNTBBMHMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.