SWIFT-code van UBA Benin in Benin

De belangrijkste SWIFT-code voor UBA Benin in Benin is COBBBJBJXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Benin en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij UBA Benin in Benin en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van COBBBJBJXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.