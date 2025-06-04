SWIFT-code van Ecobank Benin in Benin

De belangrijkste SWIFT-code voor Ecobank Benin in Benin is ECOCBJBJXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Benin en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Ecobank Benin in Benin en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ECOCBJBJXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.