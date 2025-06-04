SWIFT-code van Banque Atlantique Benin in Benin

De belangrijkste SWIFT-code voor Banque Atlantique Benin in Benin is ATBJBJBJXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Benin en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banque Atlantique Benin in Benin en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ATBJBJBJXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.