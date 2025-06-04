SWIFT-code van Heritage Bank Belize in Belize

De belangrijkste SWIFT-code voor Heritage Bank Belize in Belize is PRVTBZBDXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Belize en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Heritage Bank Belize in Belize en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van PRVTBZBDXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.