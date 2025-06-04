SWIFT-code van Caye International in Belize

De belangrijkste SWIFT-code voor Caye International in Belize is CAYEBZBZXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Belize en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Caye International in Belize en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CAYEBZBZXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.