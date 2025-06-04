SWIFT-code van Belize Bank in Belize

De belangrijkste SWIFT-code voor Belize Bank in Belize is BBLZBZBZXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Belize en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Belize Bank in Belize en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BBLZBZBZXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.