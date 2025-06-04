SWIFT-code van Bank J.Van Breda in Belgium

De belangrijkste SWIFT-code voor Bank J.Van Breda in Belgium is JVBABE22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Belgium en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Bank J.Van Breda in Belgium en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van JVBABE22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.