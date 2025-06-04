SWIFT-code van Nagelmackers in Belgium

De belangrijkste SWIFT-code voor Nagelmackers in Belgium is BNAGBEBBXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Belgium en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Nagelmackers in Belgium en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BNAGBEBBXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.