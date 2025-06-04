SWIFT-code van ING Belgium in Belgium

De belangrijkste SWIFT-code voor ING Belgium in Belgium is BBRUBEBBXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Belgium en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij ING Belgium in Belgium en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BBRUBEBBXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.