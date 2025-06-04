SWIFT-code van Degroof Petercam in Belgium

De belangrijkste SWIFT-code voor Degroof Petercam in Belgium is DEGRBEBBXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Belgium en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Degroof Petercam in Belgium en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van DEGRBEBBXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.