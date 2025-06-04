SWIFT-code van Bank of China Brussels in Belgium

De belangrijkste SWIFT-code voor Bank of China Brussels in Belgium is BKCHBEBBXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Belgium en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Bank of China Brussels in Belgium en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BKCHBEBBXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.