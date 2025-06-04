SWIFT-code van Priorbank in Belarus

De belangrijkste SWIFT-code voor Priorbank in Belarus is PJCBBY2XXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Belarus en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Priorbank in Belarus en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van PJCBBY2XXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.