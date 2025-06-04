SWIFT-code van MTBank in Belarus

De belangrijkste SWIFT-code voor MTBank in Belarus is MTBKBY22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Belarus en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij MTBank in Belarus en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van MTBKBY22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.