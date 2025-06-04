SWIFT-code van Scotiabank Barbados in Barbados
De SWIFT/BIC-code voor Scotiabank Barbados is NOSCBBBBXXX. Scotiabank Barbados kan echter verschillende SWIFT/BIC-codes gebruiken, afhankelijk van de dienst of het filiaal. Als u niet zeker weet welke u moet gebruiken, neem dan contact op met de ontvanger of neem rechtstreeks contact op met Scotiabank Barbados.
NOSCBBBBXXX
Banknaam
SCOTIABANK (BARBADOS) LIMITED
SWIFT-code
NOSCBBBBXXX
Adres
BROAD STREET
Stad
BRIDGETOWN
Land
BARBADOS
Dit is de belangrijkste SWIFT/BIC-code voor Scotiabank Barbados in Barbados
Lokale vestigingen
Hieronder vindt u de lokale vestigingen van Scotiabank Barbados in Barbados.
Over NOSCBBBBXXX
De belangrijkste SWIFT-code voor Scotiabank Barbados in Barbados is NOSCBBBBXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Barbados en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Scotiabank Barbados in Barbados en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van NOSCBBBBXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.
Gebruik van NOSCBBBBXXX
U kunt de SWIFT/BIC-code NOSCBBBBXXX van Scotiabank Barbados gebruiken wanneer:
U een internationale geldtransfer naar Scotiabank Barbados in Barbados wilt sturen
De ontvanger geen specifieke SWIFT/BIC-code voor het filiaal heeft opgegeven
Scotiabank Barbados de betaling centraal verwerkt via het hoofdkantoor
U een algemeen geaccepteerde standaard SWIFT/BIC-code wilt gebruiken
Controleer uw SWIFT-betaling op fouten
Controleer voordat u een SWIFT-betaling verstuurt of de SWIFT-code overeenkomt met de bank van de ontvanger en of het rekeningnummer en de naam correct zijn ingevoerd. Zelfs kleine fouten kunnen de overboeking vertragen of blokkeren. Neem contact op met uw bank als u een overboeking heeft gedaan met onjuiste gegevens.
Ontvangt u een betaling aan Scotiabank Barbados in Barbados?
Om een internationale betaling op uw Scotiabank Barbados-rekening in Barbados te ontvangen, moet u de juiste SWIFT-/BIC-code, rekeningnummer en andere bankgegevens opgeven. Zorg ervoor dat de afzender de juiste gegevens heeft om vertragingen te voorkomen.
Veelgestelde vragen
De SWIFT-code van het hoofdkantoor van Scotiabank Barbados is NOSCBBBBXXX. Deze code wordt vaak gebruikt voor internationale overschrijvingen naar het hoofdkantoor van de bank in {{city}}. De code identificeert Scotiabank Barbados in het SWIFT-netwerk, waardoor geld naar de juiste financiële instelling wordt doorgestuurd.
Als u de SWIFT-code van uw lokale filiaal niet weet, kunt u doorgaans de SWIFT-code van het hoofdkantoor (NOSCBBBBXXX) gebruiken om internationale betalingen te ontvangen. Het is echter raadzaam om dit bij uw bank te controleren om mogelijke vertragingen te voorkomen. U kunt de juiste code vinden in uw online bankportaal, door contact op te nemen met de klantenservice of door een recent bankafschrift te raadplegen.
Ja, het is over het algemeen veilig om de SWIFT-code van uw hoofdkantoor (NOSCBBBBXXX) te gebruiken voor het ontvangen van internationale betalingen, vooral als uw lokale vestiging geen speciale code heeft. Scotiabank Barbados kan het geld nog steeds naar uw rekening overmaken met uw volledige rekeningnummer en andere identificatiegegevens. Controleer dit echter altijd bij uw bank, vooral bij grote transacties.
Om de juiste SWIFT-code voor uw specifieke Scotiabank Barbados-filiaal te vinden, heeft u een paar opties:
Gebruik onze SWIFT-codezoeker voor filialen – de eenvoudigste manier om te controleren of uw filiaal een unieke SWIFT-code heeft of dat u de code van het hoofdkantoor (NOSCBBBBXXX) moet gebruiken.
Log in op uw Scotiabank Barbados online bankingplatform en bekijk de instructies voor de overschrijving.
Neem contact op met uw lokale filiaal of bel de klantenservice van Scotiabank Barbados.
Bekijk een recent bankafschrift of chequeboek, dat mogelijk internationale betalingsgegevens bevat.
Als uw filiaal geen unieke SWIFT-code heeft, kunt u doorgaans NOSCBBBBXXX gebruiken.
Als u de verkeerde SWIFT-code invoert:
Uw betaling kan worden vertraagd of geweigerd.
Het geld kan naar de verkeerde financiële instelling worden overgemaakt en het kan enige tijd duren voordat het is teruggestort.
Sommige banken kunnen kosten in rekening brengen voor teruggestuurde of verkeerd overgemaakte betalingen.
Om dit te voorkomen, dient u altijd de SWIFT-code en rekeninggegevens te controleren voordat u een overboeking uitvoert.
In de meeste gevallen heeft u een SWIFT-code nodig om internationale betalingen te ontvangen. Deze code identificeert de ontvangende bank en zorgt voor een correcte routering. Afhankelijk van het land en de overboekingsmethode kan de verzender ook aanvullende gegevens nodig hebben, zoals uw rekeningnummer, bankcode of IBAN.
Ja, Scotiabank Barbados heeft doorgaans een SWIFT-code voor het primaire kantoor (NOSCBBBBXXX) en ook filiaalspecifieke SWIFT-codes voor bepaalde locaties. Als u de SWIFT-code voor uw lokale filiaal kunt vinden, kunt u die het beste gebruiken voor de meest nauwkeurige routering. Als uw filiaal geen unieke code heeft of als u het niet zeker weet, is het over het algemeen acceptabel om de primaire code te gebruiken voor het ontvangen van internationale betalingen.
NOSCBBBBXXX is de standaard SWIFT-code voor het hoofdkantoor van Scotiabank Barbados in {{city}}. Andere entiteiten van Scotiabank Barbados, zoals vestigingen in verschillende landen of bedrijfseenheden, kunnen hun eigen SWIFT-codes hebben, met name voor zakelijke of investment banking-activiteiten. Het verschil zit in de locatie of het zakelijke doel, maar voor de meeste persoonlijke en zakelijke overboekingen naar Barbados is NOSCBBBBXXX de juiste en voldoende code.
