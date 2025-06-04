SWIFT-code van CIBC Barbados in Barbados

De belangrijkste SWIFT-code voor CIBC Barbados in Barbados is FCIBBBBBXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Barbados en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij CIBC Barbados in Barbados en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van FCIBBBBBXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.