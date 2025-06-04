SWIFT-code van Dhaka Bank in Bangladesh

De belangrijkste SWIFT-code voor Dhaka Bank in Bangladesh is DHBLBDDHXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bangladesh en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Dhaka Bank in Bangladesh en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van DHBLBDDHXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.