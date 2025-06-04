SWIFT-code van City Bank in Bangladesh

De belangrijkste SWIFT-code voor City Bank in Bangladesh is CIBLBDDHXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bangladesh en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij City Bank in Bangladesh en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CIBLBDDHXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.