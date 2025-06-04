SWIFT-code van BRAC Bank in Bangladesh

De belangrijkste SWIFT-code voor BRAC Bank in Bangladesh is BRAKBDDHXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bangladesh en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij BRAC Bank in Bangladesh en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BRAKBDDHXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.