SWIFT-code van Bangladesh Bank in Bangladesh

De belangrijkste SWIFT-code voor Bangladesh Bank in Bangladesh is BBHOBDDHXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bangladesh en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Bangladesh Bank in Bangladesh en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BBHOBDDHXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.