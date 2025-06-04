SWIFT-code van Khaleeji Bank in Bahrain

De belangrijkste SWIFT-code voor Khaleeji Bank in Bahrain is KHCBBHBMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bahrain en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Khaleeji Bank in Bahrain en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van KHCBBHBMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.