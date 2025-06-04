SWIFT-code van HSBC Middle East Bahrain in Bahrain

De belangrijkste SWIFT-code voor HSBC Middle East Bahrain in Bahrain is BBMEBHBXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bahrain en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij HSBC Middle East Bahrain in Bahrain en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BBMEBHBXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.