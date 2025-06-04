SWIFT-code van ABC Bank Bahrain in Bahrain

De belangrijkste SWIFT-code voor ABC Bank Bahrain in Bahrain is ABCOBHBMXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Bahrain en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij ABC Bank Bahrain in Bahrain en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ABCOBHBMXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.