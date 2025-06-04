SWIFT-code van Fidelity Bank Bahamas in the Bahamas

De belangrijkste SWIFT-code voor Fidelity Bank Bahamas in the Bahamas is BTAMBSNSXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in the Bahamas en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Fidelity Bank Bahamas in the Bahamas en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BTAMBSNSXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.