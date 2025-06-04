SWIFT-code van Kapital Bank in Azerbaijan

De belangrijkste SWIFT-code voor Kapital Bank in Azerbaijan is AIIBAZ2XXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Azerbaijan en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Kapital Bank in Azerbaijan en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van AIIBAZ2XXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.