SWIFT-code van International Bank of Azerbaijan in Azerbaijan

De belangrijkste SWIFT-code voor International Bank of Azerbaijan in Azerbaijan is IBAZAZ2XXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Azerbaijan en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij International Bank of Azerbaijan in Azerbaijan en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van IBAZAZ2XXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.