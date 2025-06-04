SWIFT-code van AccessBank in Azerbaijan

De belangrijkste SWIFT-code voor AccessBank in Azerbaijan is ACABAZ22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Azerbaijan en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij AccessBank in Azerbaijan en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ACABAZ22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.