SWIFT-code van Suncorp in Australia

De belangrijkste SWIFT-code voor Suncorp in Australia is METWAU4BXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Australia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Suncorp in Australia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van METWAU4BXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.