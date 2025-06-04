SWIFT-code van Bank of China Australia in Australia

De belangrijkste SWIFT-code voor Bank of China Australia in Australia is BKCHAU2SXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Australia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Bank of China Australia in Australia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BKCHAU2SXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.