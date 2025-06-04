SWIFT-code van AMP Bank in Australia

De belangrijkste SWIFT-code voor AMP Bank in Australia is AMPBAU2SXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Australia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij AMP Bank in Australia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van AMPBAU2SXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.