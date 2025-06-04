SWIFT-code van Caribbean Mercantile Bank in Aruba

De belangrijkste SWIFT-code voor Caribbean Mercantile Bank in Aruba is CMBAAWAXXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Aruba en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Caribbean Mercantile Bank in Aruba en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van CMBAAWAXXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.