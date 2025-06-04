SWIFT-code van IDBank in Armenia

De belangrijkste SWIFT-code voor IDBank in Armenia is ANIKAM22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Armenia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij IDBank in Armenia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ANIKAM22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.