SWIFT-code van Converse Bank in Armenia

De belangrijkste SWIFT-code voor Converse Bank in Armenia is COVBAM22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Armenia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Converse Bank in Armenia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van COVBAM22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.