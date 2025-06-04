SWIFT-code van Armeconombank in Armenia

De belangrijkste SWIFT-code voor Armeconombank in Armenia is ARECAM22XXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Armenia en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Armeconombank in Armenia en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ARECAM22XXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.