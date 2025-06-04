SWIFT-code van Supervielle in Argentina

De belangrijkste SWIFT-code voor Supervielle in Argentina is BSUPARBAXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Argentina en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Supervielle in Argentina en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BSUPARBAXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.