SWIFT-code van Banco de la Nacion Argentina in Argentina

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco de la Nacion Argentina in Argentina is NACNARBAXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Argentina en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco de la Nacion Argentina in Argentina en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van NACNARBAXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.