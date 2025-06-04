SWIFT-code van Banco Hipotecario in Argentina

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Hipotecario in Argentina is BHIPARBAXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Argentina en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Hipotecario in Argentina en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BHIPARBAXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.