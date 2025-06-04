SWIFT-code van Banco Galicia in Argentina

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Galicia in Argentina is GABAARBAXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Argentina en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Galicia in Argentina en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van GABAARBAXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.