SWIFT-code van Antigua Commercial Bank in Antigua and Barbuda

De belangrijkste SWIFT-code voor Antigua Commercial Bank in Antigua and Barbuda is ANCBAGAGXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Antigua and Barbuda en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Antigua Commercial Bank in Antigua and Barbuda en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ANCBAGAGXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.