SWIFT-code van Republic Bank Anguilla in Anguilla

De belangrijkste SWIFT-code voor Republic Bank Anguilla in Anguilla is RBNKAIAIXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Anguilla en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Republic Bank Anguilla in Anguilla en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van RBNKAIAIXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.