SWIFT-code van National Commercial Bank of Anguilla in Anguilla

De belangrijkste SWIFT-code voor National Commercial Bank of Anguilla in Anguilla is ANGUAIAIXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Anguilla en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij National Commercial Bank of Anguilla in Anguilla en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van ANGUAIAIXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.