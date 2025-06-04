SWIFT-code van Banco de Poupanca e Credito in Angola

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco de Poupanca e Credito in Angola is BPCLAOLUXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Angola en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco de Poupanca e Credito in Angola en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BPCLAOLUXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.