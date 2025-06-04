SWIFT-code van Banco Keve in Angola

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Keve in Angola is BRDKAOLUXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Angola en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Keve in Angola en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BRDKAOLUXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.