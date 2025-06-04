SWIFT-code van Banco Angolano de Investimentos in Angola

De belangrijkste SWIFT-code voor Banco Angolano de Investimentos in Angola is BAIPAOLUXXX. Deze code identificeert het hoofdkantoor van de bank voor internationale betalingen in Angola en wordt vaak gebruikt wanneer een specifieke code voor een filiaal niet nodig of beschikbaar is. Als u geld overmaakt naar een rekening bij Banco Angolano de Investimentos in Angola en de ontvanger geen SWIFT-code voor een lokaal filiaal heeft opgegeven, is het gebruik van BAIPAOLUXXX doorgaans een veilige en betrouwbare optie.